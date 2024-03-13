Erol Evgin kimdir, kaç yaşında? Erol Evgin’in hayatı ve biyografisi
Albümleriyle ve sunuculuk performanslarıyla dikkat çeken Erol Evgin hayatı hemen hemen herkesin merak ettiği konuların başındadır. Sanatçı yönünün yanı sıra mimarlıkla da ilgilenen Erol Evgin kimdir, nereli, kaç yaşında ve hayatı gibi detayların tümü için okumaya devam edin…
“Erol Evgin kimdir?” sorusuna; Türk pop müziği, sanatçısı, POPSAV kurucusu, sunucu, oyuncu, senaryo yazarı, besteci ve mimar olarak yanıt verilebilir. Erol Evgin, Yüksek İç Mimar Elvan Evgin Sheehan ve kendisi gibi sanatçılık yapan Murat Evgin’in babasıdır. Ozan, Erol ve Erem’in dedesi olan Evgin, Emel Evgin ile evlidir ve iki çocuk babasıdır.
EROL EVGİN KAÇ YAŞINDA?
“Erol Evgin kaç yaşında?” sorusunun yanıtı 77’dir. Doğum adı “Mehmet Erol Evgin” olan sanatçı, 16 Nisan 1947 tarihinde dünyaya gelmiştir. Almanca ve İngilizce bilen Evgin, çok yönlü uğraşlarıyla bilinir ve Türkçe Pop ve Folklor türlerinde bilinen birçok eseri vardır.
EROL EVGİN NERELİ?
İstanbul, “Erol Evgin nereli?” sorusunun cevabıdır. Yani sanatçı, 16 Nisan 1947’de İstanbul Moda’da doğmuştur ve aslen İstanbul’ludur. Naciye ve Cevdet Engin çiftinin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Evgin, 3-5 yaşlarından itibaren ses sanatçısı hayali kurmaya başladığını ifade eder.
EROL EVGİN HAYATI
Erol Evgin hayatı Kadıköy Moda’da dünyaya gelmesiyle başlamıştır. Yüksek öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Mimarlık Bölümü’nde okumuştur. Çocuk yaşlarda sanatçı olmanın hayalini kurarak büyüyen Evgin, 1969 yılında ilk 45’lik plağını çıkarmıştır. 1980- 1984 yılları arasında, “Hisseli Harikalar Kampanyası” ve “Şen Sazın Bülbülleri” adlı müzikallerde sahneye başrol olarak çıkmıştır. 1992- 1994 yılları arasında Show TV’de yayınlanan “Süper Aile” programının sunucusu olmuştur. Sanatçının ayrıca; Erol Evgin Show, Bir Sevda Masalı ve Bir Şarkısın Sen isimli programlarda da sunuculuk yaptığı bilinmektedir.
EROL EVGİN’İN ROL ALDIĞI FİLMLER
EROL EVGİN’İN DİSKOGRAFİSİ
EROL EVGİN ALBÜMLERİ