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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Erol Can Çolak: Kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz - Trabzonspor Haberleri

        Erol Can Çolak: Kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz

        Trabzonspor U19 Takımı'nda forma giyen ve UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında penaltı kurtararak galibiyette önemli rol oynayan kaleci Erol Can Çolak, "Kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 21:41 Güncelleme: 01.04.2025 - 21:41
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        "Kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz"
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        UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Trabzonspor U19 takımı, kupayı Trabzon'a getirmek istediklerini söylediler. Takımın öne çıkan oyuncuları, tarihi zafer sonrası duygularını dile getirdi.

        ESAT YİĞİT ALKURT: KUPAYI ÖZKAN SÜMER İÇİN ALMAK İSTİYORUZ

        Trabzonspor U19 takımı oyuncusu Esat Yiğit Alkurt, mücadele sonrasında büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Maçın bitiş düdüğüyle tarif edilemez bir duygu yaşadım. İnanılmaz bir başarı elde ettik. Bu galibiyeti Trabzon halkına ve taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Taraftar rekoru da kırdık. Buna şaşırmadım çünkü rekoru kıracağımızı biliyorduk. Trabzonspor taraftarı bütün taraftarlara bedeldir. Büyük bir camianın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Üç İtalyan takımını eledik, yakında bize savaş açabilirler, Trabzon dikkatli olmalı. 40 bin kişinin önünde oynamak büyük bir heyecandı. Özkan Sümer, Trabzonspor'un efsanesi. Biz bu kupayı onun için almak istiyoruz. O kupa Trabzon'a gelecek" ifadelerini kullandı.

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        EKREM TERZİ: GOL ATACAĞIM İÇİME DOĞMUŞTU

        Karşılaşmanın galibiyet golünü atan Ekrem Terzi, maça girmeden önce gol atacağına dair bir his taşıdığını belirterek, "Oyuna girmeden önce nasıl gol atabileceğimi düşünüyordum. Rakip takım hata yaptı, ben de topu sürerek vurdum ve gol oldu. Bu anı tarif edecek kelime bulamıyorum. Golü taraftarlarımıza armağan ediyorum. Yardımcı hocamız Fatih Hoca bana 'Ekrem, gol atacaksın' demişti. Benim de içime doğmuştu. Böyle bir taraftar önünde oynamak inanılmaz bir his. Artık İtalyanlar bizi iyi tanıyor. Kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz" dedi.

        EROL CAN ÇOLAK: KUPAYI TRABZON'A GETİRMEK İSTİYORUZ

        Trabzonspor U19 takımının kalecisi Erol Can Çolak ise, duygularını şu sözlerle paylaştı:

        "Kalecilerimiz Onuralp ve Ahmet Doğan Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah en kısa zamanda sahalara dönerler. Tribünleri dolduran taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Önümüzde iki maç kaldı. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz."

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