Bulut, Nef Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Maça istedikleri gibi başladıklarını aktaran Erol Bulut, "Müsabakada 1-0 öne geçtikten sonra maalesef kendi kalemize 2 gol attık. Birincisi bize çarptıktan sonra Gomis'in önüne düştü, diğerini Stylianos Kitsiou kendi kalemize attı. İkinci yarıda yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik. Rakibi 4'e 2, 5'e 3 yakaladık. Bunları gole çeviremedik. Böyle maçlarda rakibi eksik yakaladığınızda akıllı oynamanız gerekir. Bunu biz yapamadık ve maçı mağlubiyetle kapattık." diye konuştu.
Bulut, akıllı oynamaları gerektiğini belirterek, "Rakip 10 kişi kalmış. Soyunma odasına 1-1 gittik. İkinci yarıda geçişlerde rakibi eksik yakaladığımızda pozisyonları değerlendiremedik. Akıllı olmamız gerek. O şekilde yakalanmamamız lazım. Biz 5'e 3 çıkarken arkada eksik yakalandık. Bu duruma düşmememiz lazım. Akıllı hücuma çıkıp daha kontrollü olmamız gerek. Son anlarda stoperlerimiz de kazanma arzusuyla hücuma çıkmaya başladı. Arkayı eksik bıraktığımız için maç elden gitti." değerlendirmesinde bulundu.
HAKEM YORUMU
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun performansının sorulması üzerine kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü, "Kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum." dedi.
Erol Bulut, hakemle ilgili soruyu soran basın mensubuna yönelik, "Abdülkerim'e verdiği kırmızı karttan dolayı mı hakemi suçlamak istiyorsunuz? O zaman orta sahada Kerem'in oyuncumuzun kaval kemiğine basmasını siz değerlendirin. Hakem hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Normal bir maç yönetti." ifadelerini kullandı.
"YAS TUTMAYACAĞIZ"
Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut, "Galatasaray maçını kaybettik diye oturup yas tutmayacağız." şeklinde konuştu.
Erol Bulut, geçen sezondan bu yana deplasmanda sorun yaşadıklarının söylenmesi üzerine, "Geçen sezon geçmişte kaldı. Bu sezon geçen seneki deplasman performansını sergilemiyoruz. Galatasaray maçını kaybettik diye oturup yas tutmayacağız. Önümüze bakacağız, hatalarımızı değerlendireceğiz. Bu hatalardan ders çıkarmamız lazım. Daha lig yeni başlıyor. Henüz 5. haftadayız." diyerek sözlerini tamamladı.
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