Erol Bulut: İkinci yarıda daha iyiydik ama yetmedi

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-2 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

Bulut, "Bugün 3-2 mağlup olduğumuz bir maç. İlk yarı istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Hücumda ve defansta sıkıntı yaşadık, rakipten çok uzak kaldık. İlk yarı 3-0 bitti. İkinci yarıdaki istek ve arzumuz, daha doğru oynamamız sonucu 3-2 oldu. Üçüncü golü de atabilirdik, kalecinin güzel bir kurtarışı vardı. Dediğim gibi ilk yarıdaki oyun kötüydü ama ikinci yarı daha iyiydik. Bir haftadır buradayız bir şeyler hemen değişmiyor. Önümüzdeki haftalar daha yoğun çalışarak daha iyi olmamız gerekecek. Gaziantep FK'nın bu oyununu biraz bekliyorduk. Zor bir deplasmana geldik. Burak hoca geldiğinden beri çok iyi bir performans gösteriyorlar. Sahaya oyunlarını iyi yansıtıyorlar. Bugün de özellikle ilk yarıda biz karşı çok iyiydiler. Bu da biraz bizim kötü oyunumuzdan kaynaklandı" ifadelerini kullandı.

"BANA YÖNELİK TEPKİLERLE İLGİLİ ÇOK KONUŞABİLİRİM AMA DETAYA GİRMEK İSTİYORUM"

Kendisine yönelik tepkilerle ilgili soruya da cevap veren Bulut, "Bana yönelik tepkilerle ilgili çok konuşabilirim ama detaya girmek istiyorum. İnsanlar bilmeden tepki gösteriyor. Ben elimi taşın altına koydum. Bunu başkan da biliyor. Bunu ben de biliyorum. Allah da biliyor ama insanlar bilmiyor. O yüzden tepki gösteriyor. Canları sağ olsun, sorun yok" şeklinde konuştu.

"GUEYE DAHA ÖNCE NEDEN HİÇ OYNAMADI BİLMİYORUM"

Maçın son anlarından 2 gol atan Gueye ile ilgili soruya da cevap veren Bulut, "Gueye bugün iyi oynadı. Daha önce neden hiç oynamadı bilmiyorum. Daha önce çalışan meslektaşımla ilgili bir şey diyemem ama antrenmandan gözüme hoş gelen bir tarzı vardı. Bugün de oyuna girip 2 gol attı. Üçüncüyü de atabilirdi ama olmadı. Ben çalıştıkça daha iyi olacağınız düşünüyorum" diye konuştu.