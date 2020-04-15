15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TRT Spor'a konuşan Erol Bulut gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Evde kalmaya çalıştığını söyleyen Bulut, sözlerine "Umarım her şey normale dönünce lig başlangıcına göre çalışmalarımızı sürdürmeyi düşünüyoruz. Aslında başlamıştık 5'li gruplar halinde ama şu an 2 haftalık izindeydik. 20 Nisan'da da antrenmanlarımıza yavaş yavaş başlayacağız." diyerek başladı.
Başarılı teknik direktör, Süper Lig'deki başarısı, tarzı ile ilgili gelen bir soruya, "Sosyal medyadan çok kıyaslama yapılıyor. Diego Simeone ile çok kıyaslıyorlar aynı tarzda oynattığımızı söyleyerek. Ama bence aynı sistemde oynamıyoruz. Biz defans değil, hücum yapmaya çalışıyoruz. Zaten bu sene Alanyaspor'a baktığınızda bunu görebiliyorsunuz. Hem defans hem hücum yapmaya çalışıyoruz. Defans yapmak sadece kale önünde kalmak değildir. Gol pozisyonlarını değerlendirebilsek çok daha farklı bir noktada olabilirdik." dedi.
Erol Bulut'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Ben her zaman kendime çok güvendim. Malatyaspor'un teklifini de o yüzden kabul ettik. İlk sene ilk 10 içerisinde bitirdik, sonraki sene de Avrupa kupalarına gittik. Alanyaspor'da da iskelet bir kadro vardı, birkaç transferle iyi yerlere gelebilirdik. Transflerler de iyiydi ve sonuçtan memnunuz."
"Herkesin isteği bu ligin devam etmesi. FIFA da bütün liglerin bitmesini istiyor. Bizim şansımız; 8 maçımız var. 5-6 hafta içinde bitirebiliriz. Bir ihtimal seyircisiz de oynanabilir. İsteğimiz en kısa sürede başlamak."
"Bu işe siz gelişmek, daha iyi olmak için başlıyorsunuz. Bir noktaya geldikten sonra da o teklifler gelebiliyor. Ben kendime ve ekibime güveniyorum. Verebileceğim şeylere güveniyorum. Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun büyük takım çalıştırmaya da hazırız. İlerlemeye çalışıyoruz."
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