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Ermenistan, Letonya'yı da mağlup etti!

EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takım'ın da yer aldığı D Grubu'nda Ermenistan, Letonya'yı 2-1 mağlup etti

Giriş: 19.06.2023 - 21:17 | Güncelleme: ABONE OL
Ermenistan, Letonya'yı da mağlup etti!
HABERTURK.COM

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile Letonya karşı karşıya geldi.

Ermenistan'ın sahasında oynanan maçı 2-1 ev sahibi ekip kazandı. Ermenistan'ın golü 35. dakikada Tiknizyan, 90+1' dakikada penaltıdan Barseghyan'dan geldi. Letonya'nın golünü ise 67. dakikada Savalnieks attı.

Türkiye'nin de yer aldığı grupta Ermenistan, 6 puanla 1. sırada yükseldi. Letonya ise 0 puanla son sırada yer aldı.

Grubun bir diğer maçında Letonya, Hırvatistan ile oynayacak. Ermenistan ise Türkiye ile karşılaşacak.

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