Erkek öldü, dişi ve yavrusu yuvalarını terk etmiyor

Efe Taşkent (28) ise "Leyleklerimiz burada bizimle köyde yaşıyorlar. Yeni cami yapılınca eski yuvaları yıkıldı. Ona rağmen leylekler, köyden ayrılmadı. Köyün içindeki elektrik direğine yuva yaptılar. Yıllardır leyleklerimizi besliyoruz. Yaz ve kış aylarında ayrılmadıkları için benden daha çok köyde yaşıyorlar ve bizden oldular diyebilirim" dedi.