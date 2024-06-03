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        Haberler Bilgi Magazin Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Yolaç hayatını kaybetti! Asuman Tuğberk Yolaç kimdir, nereli, kaç yaşında, neden öldü?

        Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç kimdir? Asuman Tuğberk Yolaç kaç yaşında, neden öldü?

        Televizyon dünyasının tanınan yüzlerinden Erkan Yolaç 16 Mayıs'ta vefat etmişti. Eşi Asuman Tuğberk Yolaç'ta eşinin vefatından 17 gün sonra hayatını habetti. 1970 Türkiye güzeli olan Asuman Tuğberk Yolaç'ın hayatı merak konusu oldu. İşte Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç hayatı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 10:05 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:05
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          'Bay Evet - Hayır' olarak ünlenen Erkan Yolaç'ın vefatından 17 gün sonra 48 yıllık eşi Asuman Tuğberk Yolaç hayatını kaybetti. Peki Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Yolaç hayatını kaybetti! Asuman Tuğberk Yolaç kimdir, nereli, kaç yaşında, neden öldü?

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          ASUMAN TUĞBERK YOLAÇ HAYATINI KAYBETTİ

          Bir süredir sağlık sorunları yaşayan 1970 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk Yolaç'ın kanserinin nüksettiği ve akciğerlerine metastaz yaptığı öğrenildi.

          Yolaç Ailesi, acı haberi yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdu; "1970 Türkiye Güzellik kraliçesi Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç, 2 Haziran Pazar günü hayatını kaybetti. 1970'te Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi. Yolaç'ın cenazesi, 4 Haziran Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazım müteakip defnedilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

          ASUMAN YOLAÇ KİMDİR?

          Asuman Tuğberk, 30 Kasım 1951 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. 1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik, ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi.

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          Asuman Tuğberk Yolaç, 2 Haziran 2024 yılında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören 1970 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk, 72 yaşındaydı.

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