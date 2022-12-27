"ÇOK ŞÜKÜR, UCUZ ATLATTIM"



Petekkaya, Habertürk’e yaptığı özel açıklamada şunları söylemişti:



O kadar kalabalık bir alanda ki… İnsanların arasından zigzag yaparak hırsızı kovaladım. Ben bu kadar hızlı koşabildiğimi bilmiyordum. Hırsız genç bir çocuk olmasına rağmen yakaladım. 'Paraya ihtiyacın varsa ben sana vereceğim' diyerek, 50 euro uzatıp, telefonumu istedim. Kabul etmeyince bir 50 euro daha uzatıp, 'Al bu paraları, benim telefonumu ver' dedim. Paraları almasına rağmen telefonumu vermeyince karnına bir yumruk attıktan sonra kolundan tutup, devriye gezen polislere götürdüm. Polislere paraya ihtiyacı olduğu için 100 euro verdiğimi yine de çaldığı telefonumu iade etmediğini söyledim. Polisler önce bana telefonun bana ait olmadığını düşündü. Ben de telefonu kapatıp, açtım ve galerideki fotoğraflarımı gösterdim. Bunun üzerine telefonumu bana verdiler. Daha sonra hırsızın cebinde iki tane 50 euro olduğunu söyleyip, onları da istedim. Cebini aradılar ve iki tane 50 euro buldular. Paraları da iade ettiler. Sonra da kısa bir video çektim. Başıma böyle bir hadise geldi. Çok şükür, ucuz atlattım.



Fotoğraflar: HT Magazin, AA, İHA