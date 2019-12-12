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Oyuncu Erkan Petekkaya, oğlu Cem Cano'nun omzunda uyuduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabına ekledi. Petekkaya'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yaklaşık 16 yıl önce Didem Petekkaya ile evlenen ünlü oyuncu, Instagram'dan oğlunun 10. yaş günü, duygusal bir notla kutladı.

"EN BÜYÜK AŞKIM"

Petekkaya, "Büyük Aşkım. iyi ki beni anam doğurdu, iyi ki seni karım doğurdu oğlum… İyi ki en büyük aşkım oğlum" ifadelerini kullandı.