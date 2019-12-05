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Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya bir süredir yeni bir dizi projesi üzerinde çalışıyordu. Oyuncu sosyal medya hesabından dizinin iptal olduğunu duyurdu:

"Bir süredir Süreç Film ile üzerinde çalıştığımız dizi projemizi, karşılıklı olarak iptal etme kararı aldık. Tüm bu süreçte emeği geçen Ali Gündoğdu ve ekibine teşekkür ediyorum. Saygılarımla..."