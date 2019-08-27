Eşi Didem hanım ile birlikte mağazaları dolaşan Erkan Petekkaya’ya ilgi bir hayli yoğundu. Yanına gelen sevenleri ile uzun uzun sohbet edip onlarla yakından ilgilenen başarılı oyuncunun bu samimi ve içten tarı herkes tarafından takdirle karşılandı.

Petekkaya, alışveriş sonrasında ise eşi Didem hanımla birlikte baş başa yorgunluk kahvesi içmeyi de ihmal etmedi.