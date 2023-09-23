Erkan Petekkaya: Bana çok ilginç geldi

Almanya’da yaşadıkları zorluklar ve iş hayatının acımasızlıkları hakkındaki bir soruya İlhan Doğan, “Gurbette mücadele verenler şunu hiç unutmasın; 'Türklüğümü unutursam, Türklüğümü saklarsam belki Almanlar beni daha çok sever ya da belki daha çok aralarına alır' diye bir şey yok. Ben bunu yaşadım, maddi olarak bir şey almadım, milyonlar verdim ama yine de yetmedi. Önce Türk'sünüz, biraz başarılı olursanız, iyi Türk olursunuz. Daha da başarılı olursanız, başarılı Türk olursunuz ama oradan biraz daha yükselirseniz sizi hemen indirirler. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Keşke böyle şeyleri konuşmak durumunda kalmasak. Bu sadece iş dünyasında değil her alanda böyle. Sporcu da siyasetçi de olsanız eğer adınız Ahmet, Mehmet ise gelebileceğiniz yerlerin sınırı vardır. Bunu yaşayarak öğrendim. Hapse bile girdim, çıktım. Milyonlarca mark veya Euro vergi ödedim. Binlerce Alman'a iş verdim, yine de kötülük gördüm. Çünkü pasaportum hâlâ Türk pasaportuydu. Ben Türk kimliğimle her zaman övünüyorum" dedi.

Aynı soru için konuşan ünlü oyuncu ve filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya ise düşüncelerini "Filmde oynadığım insan yanımda oturuyor. Çok dramatik bir yaşam, ben de benzer zorluklar yaşadım ama beni Doğan'ın hayatında en çok çeken şey, büyük bir başarı hikâyesi olmasıydı" şeklinde dile getirdi.