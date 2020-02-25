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Sosyal medyada yayılan videosuyla gündeme oturan 10 yaşındaki Atakan Kayalar ile ilgili skandal sözler dile getiren Erkan Naldemirci, Özyeğin Üniversitesi’ndeki işinden çıkarıldı.

Özyeğin Üniversitesi’nde görev alan Erkan Naldemirci, sosyal medya hesabından çocuk istismarına savunan cümleler sarf etmişti.

Özyeğin Üniversitesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Sosyal medya mecraları aracılığıyla kamuoyuna yansıyan, kamu vicdanını rahatsız eden, toplumun etik ve ahlaki değerleriyle bağdaşmayan paylaşımlarda üniversitemizin isminin yer alması bizleri de son derece üzmüştür. Üniversitemizin ilke ve değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen paylaşımlarda adı geçen çalışanın 25 Şubat 2020 tarihinde kurumumuz ile ilişiği derhal kesilmiştir."