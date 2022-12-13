"NE YAPARSA EN İYİSİNİ YAPIYOR"
Eşinin kalecilik yapmasını desteklediğini söyleyen Tosun, "Ben Erkan'ın '12 Numaralı Adam' oyunundan sonra acayip bir sempati duymaya başladım futbola karşı. Erkan ne yapsa iyi yapıyor, en iyisini yapıyor. Onu izlemek, desteklemek her zaman çok güzel" açıklamasını yapmıştı.
Köstendil'in oyunculuğu bırakıp, futbola yöneleceği haberleriyle alakalı konuşan Cansu Tosun, "Yok. Oyuncu olduğumuz için futbol, dans sürekli hobilerimiz arasında. Çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.