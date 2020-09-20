MARSEL SUDA DOĞMUŞ

Çiftin bebeklerine kavuştuğu anları yayınlayan Dr. Olgaç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Marsel'in doğumu için Hollanda'yı seçmişlerdi aslında ama koronavirüs salgını sınırları kapatınca hayallerindeki kavuşma için yeni bir plan yapmaları gerekmiş.

Erkan, çok başarılı bir oyuncu ama Marsel'i gördüğü an havuzda o saf gözyaşlarını akıtırken hiç de rol yapmıyordu bana göre. Sanırım bundan sonra filmlerinde mutluluk gözyaşları dökmesi gerekirse o anları hatırlaması yeterli olacak.