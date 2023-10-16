"BENDE BİR ŞEY YOK, SAKİN OL"



Durumunun iyi olup, olmadığının sorulması üzerine Erkan Can, "Oğlum bende bir şey yok. Sakin ol, bende hiçbir şey yok. Matizim" diye yanıt veriyor.



Fotoğraflar: AA, DHA