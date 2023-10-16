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        Haberler Magazin Erkan Can kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah!- Son dakika magazin haberleri

        Erkan Can kaza yaptı: Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah

        Erkan Can, Ümraniye'de alkollü şekilde araç kullanırken kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan ünlü oyuncunun, trafik polislerinin yaptığı kontrolde 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Can, kazanın ardından, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 08:35 Güncelleme: 16.10.2023 - 08:46
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        • 1

          Kaza, dün gece saat 03.50 sıralarında, Şile Otoyolu Parseller yol ayrımı yan yolda meydana geldi. Ünlü oyuncu Erkan Can, alkollü halde kullandığı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.

        • 2

          Kazayı gören bazı sürücüler, yardım etmek için olay yerinde durup, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        • 3

          Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayı yara almadan atlatan Erkan Can'a alkolmetreyi üfletti.

        • 4

          Ünlü oyuncunun 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazanın ardından ağır şekilde hasar alan araç çekici yardımı ile kaldırılırken, Erkan Can'ın ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

        • 5

          "ALKOLLÜYÜM, KANUNU DA BİLİYORUM"

          Kazayı gördükten sonra olay yerine gelen bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Erkan Can, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" diyerek, alkolmetreyi üflüyor. Oyuncunun, "Üfledikten sonra "Çıkacağını biliyorum" dediği duyuluyor.

        • 6

          "BENDE BİR ŞEY YOK, SAKİN OL"

          Durumunun iyi olup, olmadığının sorulması üzerine Erkan Can, "Oğlum bende bir şey yok. Sakin ol, bende hiçbir şey yok. Matizim" diye yanıt veriyor.

          Fotoğraflar: AA, DHA

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