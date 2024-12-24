Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Erişte çorbası tarifi: Erişte çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Erişte çorbası tarifi: Erişte çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Erişte çorbası, hem doyurucu hem de pratik bir çorba tarifi arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Besleyici malzemeleri ve kolay yapımıyla özellikle soğuk günlerde sofralarınızı şenlendirecek bu tarif, evde kısa sürede hazırlanabilir. İşte erişte çorbası tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 11:24 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erişte çorbası tarifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erişte çorbası, Anadolu mutfağının geleneksel tatlarından biridir. Eriştenin doyurucu yapısı ve yoğurdun ferahlatıcı etkisiyle bir araya gelen bu çorba, hem hafif hem de besleyici bir lezzet sunar. Özellikle ev yapımı erişte kullanıldığında çok daha özel bir tat kazanan bu tarif, çorba severler için ideal bir seçim. İşte, adım adım erişte çorbası yapımı!

        Erişte Çorbası Malzemeleri

        • 1 su bardağı erişte
        • 1 litre su veya tavuk suyu
        • 1 su bardağı yoğurt
        • 1 yemek kaşığı un
        • 1 adet yumurta sarısı
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • Yarım çay kaşığı karabiber

        Üzeri İçin:

        REKLAM
        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 tatlı kaşığı kuru nane
        • 1 tatlı kaşığı pul biber

        Erişte Çorbası Nasıl Yapılır?

        Erişte çorbası mutfaklarımızın sevilen lezzetlerinden biridir. Hem besleyici hem de faydalı olan bu çorba özellikle kış aylarında bolca tüketilir. İşte erişte çorbası tarifi:

        • Tencereye suyu veya tavuk suyunu koyun ve kaynamaya bırakın.
        • Kaynayan suya erişteleri ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.
        • Bir kasede yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpın. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
        • Karışıma eriştelerin sıcak suyundan bir kepçe alıp yavaş yavaş ekleyin. Bu işlem, terbiyenin kesilmesini önleyecektir.
        • Terbiyeyi tencereye yavaşça eklerken sürekli karıştırın.
        • Tuz ve karabiberi ekleyerek çorbanın lezzetini ayarlayın.
        • Çorbayı kısık ateşte 5 dakika kadar kaynatarak kıvam almasını sağlayın.
        • Küçük bir tavada tereyağını eritin.Üzerine kuru nane ve pul biberi ekleyip karıştırın.Çorbanın üzerine dökerek lezzeti artırın.

        Erişte çorbası yapımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler:

        REKLAM
        • Yoğurdun kesilmemesi için terbiyeyi çorbaya eklerken sıcak su ile ılıtmayı ihmal etmeyin.
        • Daha zengin bir lezzet için su yerine tavuk suyu kullanabilirsiniz.
        • Çorbanın kıvamı çok yoğun olursa, sıcak su ekleyerek kıvamını açabilirsiniz.

        Kıymalı Erişte Çorbası Tarifi

        Bu tarifte klasik erişte çorbasına kıymalı bir dokunuş ekleyerek lezzetini artırıyoruz. Hem protein açısından zengin hem de doyurucu bir çorba olan kıymalı erişte çorbası, ana yemek kadar güçlü bir seçenek sunar. İşte kıymalı erişte çorbası yapılışı:

        Malzemeler

        • 1 su bardağı erişte
        • 150 gram kıyma
        • 1 adet kuru soğan (rendelenmiş)
        • 1 yemek kaşığı domates salçası
        • 1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)
        • 1 litre su veya et suyu
        • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
        • 1 tatlı kaşığı kuru nane

        Kıymalı Erişte Çorbası Nasıl Yapılır?

        • Tencereye sıvı yağı alın ve kızdırın.
        • Rendelenmiş soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
        • Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar orta ateşte kavurmaya devam edin.
        • Domates ve biber salçasını ekleyerek iyice karıştırın, kokusu çıkana kadar kavurun.
        • Üzerine suyu veya et suyunu ekleyip kaynamaya bırakın.
        • Kaynayan çorbaya erişteleri ekleyin ve orta ateşte erişteler yumuşayana kadar pişirin.
        • Tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi ekleyerek çorbanın lezzetini ayarlayın.
        • Kuru naneyi de ekleyip karıştırın.
        • Çorbayı sıcak olarak kaselere paylaştırın.
        • Üzerine ince kıyılmış taze maydanoz veya bir tutam daha kuru nane serpiştirerek servis edin.

        Yoğurtlu Kabaklı Erişte Çorbası Tarifi

        REKLAM

        Klasik erişte çorbasına taze kabak ve yoğurt ekleyerek hafif ve farklı bir tat oluşturuyoruz. Bu tarif, özellikle hafif ve sağlıklı bir çorba arayanlar için ideal!

        Malzemeler

        • 1 su bardağı erişte
        • 1 adet kabak (rendelenmiş)
        • 1,5 su bardağı yoğurt
        • 1 yemek kaşığı un
        • 1 adet yumurta sarısı
        • 1 litre su veya sebze suyu
        • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • Yarım çay kaşığı karabiber

        Üzeri İçin:

        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 tatlı kaşığı kuru nane
        • 1 çay kaşığı pul biber

        Yoğurtlu Kabaklı Erişte Çorbası Nasıl Yapılır?

        • Rendelenmiş kabağı zeytinyağı ile bir tencerede hafifçe soteleyin.
        • Üzerine suyu veya sebze suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.
        • Su kaynadıktan sonra erişteleri ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.
        • Bir kasede yoğurt, un ve yumurta sarısını çırparak homojen bir karışım elde edin.
        • Eriştelerin suyundan bir kepçe alarak terbiyeyi ılıtın.
        • Hazırladığınız terbiyeyi tencereye yavaşça eklerken sürekli karıştırın.
        • Tuz ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte 5 dakika daha pişirerek çorbayı kıvamlandırın.
        • Ardından küçük bir tavada tereyağını eritin.
        • Kuru nane ve pul biberi ekleyip karıştırarak kısa bir süre kavurun.
        • Çorbayı kaselere paylaştırın ve üzerine hazırladığınız naneli sosu gezdirin.
        • İsteğe bağlı olarak ince kıyılmış taze dereotu veya maydanoz ile süsleyin.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Ödülü geri alındı
        Ödülü geri alındı
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        Performanstan işveren de sorumlu
        Performanstan işveren de sorumlu
        Habertürk Anasayfa