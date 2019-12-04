Eriğin faydaları nelerdir?

04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2000’den fazla çeşidi bulunan erik, içerdiği besin lifi, antioksidan özelliği ve C vitamini bolluğuyla meyve sepetlerimiz de vazgeçilmez meyveler arasında yerini almış durumda. 100 gram eriğin 45 kalori değerine sahip olması diyet yapanlar için de tercih edilmesini sağlıyor. Erik diğer gıdalar ile alınan demirin emilimini sağlayarak korumaya neden olmaktadır.
Antioksidan açısından oldukça etki gösteren erik, hücreleri serbest radikallere karşı korumada yardımcı olmaktadır. Serbest radikallerin verdiği tahribat nedeniyle oluşan kalp rahatsızlıkları ve kansere karşı koruyucu özellik içermektedir. Özellikle kabuklu tüketilen erik bu sayede daha etkili bir antioksidan etkisi gösterebiliyor.
Erik bazı gıdalardan alınan demirin emilimini sağlayarak, içerdiği C vitamini ve antioksidan özelliğiyle destekleyerek demir oranın yükselmesinde yardımcı olmaktadır.100 gr erik günlük C vitaminin %16’sını karşılıyor. C vitamini vücudun ihtiyacı açısından alınması gereken önemli bir vitamindir.
İçerdiği C vitamini sayesinde erik, kolesterolünde dengelenmesi açısından faydalı olabilmektedir. Tek başına yeterli olmasa bile kolesterolün damarda birikmesini önleyerek kalp ve damar hastalığına karşı korumada yardımcı olmaktadır.
Erik tüketen toplumlarda sarı nokta göz hastalığının görülme oranının daha düşük olduğu söylenmektedir. Düzenli erik tüketimi sarı nokta oluşmasını %36 azaltmaya etki ediyor.
Diyabet, obezite ve kalp rahatsızlıklarına karşı korunmada etkili olan besin lifi erikte de yeterli miktarda bulunmaktadır. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine ve sindirim sisteminin üzerinde de etkisi oldukça önemlidir. Erikte günlük ihtiyacın %6’nı karşılayacak besin lifi bulunmaktadır. Bu açıdan düzenli erik tüketmek, kabızlık sorununu ortadan kaldırmaya yardımcıdır.
Düşük glisemik endekse sahip kırmızı erik, kan şekeri dalgalanmalarına fayda sağlamaktadır. Bu yüzden tip 2 diyabet hastalarının eriği tüketmesi önerilmektedir.
K vitamini ve magnezyum içeren erik, gıdalardan alınan kalsiyumun emilimini sağlayarak, kemiklere etki ediyor. Bu sayede kemik sağlığı için gerekli alt yapıyı oluşturuyor.
Kilo vermek istiyorsanız mutlaka erikten faydalanmak gerekir, içerdiği besin lifi ve vitaminleri sayesinde sindirim sistemi üzerinde ekili olması metabolizmanızın düzgün çalışmasını sağlayarak kilo vermenizde de etken olacaktır.
Erik bulunan vitaminler; A, C, E, K, niasin vitaminlerine sahiptir. Ayrıca kalsiyum, magnezyum, fosfor, folat, çinko, bakır, demir, potasyum ve manganez mineralleri içerir.
100 gr kırmızı erik kalori ve besin değeri; 45 kalori, 87,2 gr su, 1 gr besin lifi içermektedir.
Eriğin yaprakları da bitkisel çay olarak içilerek soğuk algınlığı, öksürük, böbrek ve mesane enfeksiyonlarına faydası olması açısından tercih edilmektedir. Erik normalden fazla tüketildiği takdirde mesanede taş oluşmasına neden olabilir. Ayrıca besin lifi içermesi nedeniyle çok yemek şişkinlik, gaz problemleri yaratabilir. Abartmadan sağlıklı bir şekilde tüketmek menfaat sağlayacaktır.
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