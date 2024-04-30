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        Haberler Müzik Erhan İpek, yeni klibinde oğluyla oynadı

        Erhan İpek, yeni klibinde oğluyla oynadı

        Erhan İpek, 'Sana Sözüm Var' adlı şarkısının klibinde oğluyla birlikte rol aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 16:30 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:30
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        Yeni klibinde oğluyla oynadı
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        Erhan İpek, 'Sana Sözüm Var' adlı şarkısıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı. Andon Müzik etiketiyle yayınlanacak teklinin klibinde Erhan İpek'in 15 yaşındaki oğlu Eren Taha da babasıyla birlikte kamera karşısına geçti.

        Söz ve müziği Deniz Güneş'e, düzenlemesi de Yaşar Aydın'a ait olan 'Sana Sözüm Var'ın klip yönetmeni ise Erkan Nas oldu.

        Volkan Konak ve Timur Selçuk’tan şan dersleri alan Erhan İpek'in ilk teklisi de Zülfü Livaneli'nin 'Kan Çiçekleri' adlı şarkısı olmuştu.

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        #Erhan İpek
        #Sana Sözüm Var

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