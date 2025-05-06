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        Haberler Spor Basketbol Ergin Ataman: Hiçbir şey Efes hatıralarımı silemez - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman: Hiçbir şey Efes hatıralarımı silemez

        Panathinaikos ACTOR Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague Play-off serisinin 4. maçında karşılaştıkları Anadolu Efes maçında yaşanan olaylarla ilgili, "Hiçbir şey Efes hatıralarımı silemez" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 12:01 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:01
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        "Hiçbir şey Efes hatıralarımı silemez"
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        Panathinaikos ACTOR Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague Play-off serisinin 5. ve son maçında konuk edecekleri Anadolu Efes karşılaşması öncesi konuştu.

        Beşinci maç çarşamba günü Yunanistan'da oynanacak. Efes ilk maçı 87-83 kaybetmiş, ikinci maçı 79-76 kazanmıştı. İstanbul'daki üçüncü karşılaşmada 81-77 mağlup olan Lacivert-Beyazlılar, dördüncü maçı 85-82 kazanarak seriyi eşitlemişti.

        "ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK"

        Zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Çok zor bir maç olacak. Efes'e karşı bu seride oynadığımız her maç yakın geçti. Tabii Anadolu Efes çok tecrübeli bir kadroya sahip, mücadeleye hazırlar.

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        Dolayısıyla yarın sakin kalmamız ve hücumda ve savunmada agresif oynamamız gerekiyor. Kendi basketbolumuzu oynayarak maçı kazanmaya çalışacağız. Her pozisyona odaklanmamız gerekiyor. Maçı kazanmaya değil, her pozisyonu en iyi şekilde oynamaya odaklanmalıyız. Maçı bu sayede kazanabiliriz." dedi.

        "HAKARET EDİLMEMESİ ÖNEMLİ"

        Ataman, Panathinaikos taraftarına da çağrıda bulunarak, "Taraftarımızın tüm sezon boyunca gösterdiği desteğe ihtiyacımız var. Ancak bu desteği verirken kimseye hakaret edilmemesi çok önemli.

        Hakemlere, rakip kulübe ya da oyuncularına karşı saygılı olunmalı. Anadolu Efes'e büyük saygı duyuyorum. Yarın sadece kendi takımımıza destek bekliyorum." ifadelerini kullandı.

        "HİÇBİR ŞEY EFES HATIRALARIMI SİLEMEZ"

        Anadolu Efes taraftarının kendisine 'Mola alsana' şeklinde tezahüratları hatırlatılan Türk başantrenör, "Şu an bu konuyu düşünmüyorum çünkü hiçbir şey Anadolu Efes kulübündeki hatıralarımı silemez. Anadolu Efes'te çok fazla arkadaşım var, kulüp başkanı ailemin bir parçası gibi.

        Ne yazık ki taraftarlar zaman zaman böyle şeyler yapabiliyorlar ama şuna inanıyorum ki bizim taraftarımız, basketbolu çok daha iyi biliyor. Bizim taraftarımız saygılı olmayı çok daha iyi biliyor.

        Umarım yarın akşam taraftarımız kimseye hakaret etmeden sadece bize destek olur. Tabii yaşananları Efes kulübüne bağlayamayız. Anadolu Efes kulübünün de yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu biliyorum. Hayat böyledir, bazen böyle şeyler olabilir. Sadece beşinci maçta iyi oynamaya ve kazanmaya odaklanmış durumdayız." sözlerini sarf etti.

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