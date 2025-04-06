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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ergin Ataman'dan HT Spor'a Kendrick Nunn açıklaması! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman'dan HT Spor'a Kendrick Nunn açıklaması!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Panathinaikos guardı Kendrick Nunn'ın milli takımda forma giyeceğine yönelik iddialara ilişkin HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 16:57 Güncelleme: 06.04.2025 - 16:57
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        Ataman'dan HT Spor'a Kendrick Nunn açıklaması!
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        A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Kendrick Nunn'ın Milli formayı giyeceğine ilişkin iddialara yanıt verdi.

        HT Spor'a konuşan Ataman, "Milli takımın ABD'li devşirmesi Shane Larkin'dir. Şu an için başka bir oyuncu ile temasımız yok." ifadelerini kullandı.

        Ekim 2023'te Yunan ekibine katılan Nunn, takımıyla bir EuroLeague bir Yunanistan Ligi ve bir Yunanistan Kupası şampiyonlukları yaşadı.

        ABD'li oyuncu bu sezon takımıyla THY Euroleague'de çıktığı 31 maçta 20.8 sayı 3.6 ribaund 4.2 asist ortalamaları yakaladı.

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