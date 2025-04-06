Ergin Ataman'dan HT Spor'a Kendrick Nunn açıklaması!

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Kendrick Nunn'ın Milli formayı giyeceğine ilişkin iddialara yanıt verdi.

HT Spor'a konuşan Ataman, "Milli takımın ABD'li devşirmesi Shane Larkin'dir. Şu an için başka bir oyuncu ile temasımız yok." ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1

Ekim 2023'te Yunan ekibine katılan Nunn, takımıyla bir EuroLeague bir Yunanistan Ligi ve bir Yunanistan Kupası şampiyonlukları yaşadı. ABD'li oyuncu bu sezon takımıyla THY Euroleague'de çıktığı 31 maçta 20.8 sayı 3.6 ribaund 4.2 asist ortalamaları yakaladı.