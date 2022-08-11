HATIRASI



Türk Hava Yolları 25 Haziran 2019'da Boeing 787 model yeni yolcu uçağına isim verilmesi için Twitter'dan bir anket başlattı. Ankette önerilen şıklar arasında Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma gibi antik kent isimleri bulunuyordu ancak Eren Bülbül'ün ismi yer almıyordu. Pek çok Twitter kullanıcısı uçağa Eren Bülbül ismi verilmesi yönünde kampanya başlatıp talep oluşturunca THY de bu çağrıya uydu ancak uçağın ismine Eren Bülbül değil memleketi olan Maçka ismi verilmesine karar verdi.