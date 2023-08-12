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        Haberler Gündem Son dakika haberi | Şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle horon görüntüsü büyük ilgi çekti!

        Şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle horon görüntüsü büyük ilgi çekti!

        Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKKlı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün vefatından 2 ay önce ailesiyle horon oynadığı görüntü sosyal medyada ilgi gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 11:18
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        Şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle horon görüntüsü büyük ilgi çekti!
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        Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKKlı teröristlerle sıcak temas sırasında 15 yaşındaki Eren Bülbül şehit olmuştu.

        ABLASI VE YENGESİYLE HORON TUTMUŞ

        AA'da yer alan habere göre Bülbül'ün vefatından yaklaşık 2 ay önce ablası Yeter ve yengesi Esma Bülbül ile Maçka ilçesine bağlı Çamlıdüz Yaylasındaki evlerinin önünde horon oynadığı görüntüler ortaya çıktı.

        KIZ KARDEŞİ KAMERAYA ALMIŞ

        Bülbül ve yakınlarının horon oynadığı anlara ait görüntünün, kız kardeşi Sonay Bülbül tarafından yengesinin cep telefonu ile kaydedildiği öğrenildi.

        SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ ALDI

        Eren Bülbül'ün keyifle horon oynadığı anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada yayınlanmasının ardından kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

        #eren bülbül
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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