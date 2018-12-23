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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beni ipe götüreceklermiş, bunu sanatçı müsveddeleri yapacakmış, senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Beni ipe götürecekmiş, senin haddine mi? Biz şahadete inanmış insanlarımız: Biz bunların bedelini ödemeye hazırız. Bunlar sanatçı müsveddesi. Bunun bedelini ödeyecekler" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan DEİK toplantısında konuştu.
"Gezi Parkı'ndaki 12 ağacın taşınması bahane edilerek sokak üzerinden ekonomimiz hedef alındı. Burayı Fransa, Hollanda zannettiler yanıldılar. Sen belki Bakırköy Belediyesi'ne sığınırsın ama biz milletimizle omuz omuza durur terör eylemini darbe eylemini pes ettiririz. Esnafımızın dükkanlarını yağmaladılar, polisimize kurşun sıktılar, belediye otobüslerini yakıp yıktılar. Sen ana muhalefetin başında olsan ne yazar. İstanbul'da başbakanlık ofisini bombalamaya gelenleri savunan iş makinalarıyla yollarımızı bozanlar, bunlarla beraber olanlar bu milleti sevenler olabilir mi? Güneydoğu'da o hendekleri açanlar neyse, ana muhalefetin başı da odur. Hiçbir farkı yoktur. Hem ana muhalefet hem de uluslararası bazı kuruluşlar tarafından kışkırtıldı.
Beni ipe götüreceklermiş, bunu sanatçı müsveddeleri yapacakmış, senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Beni ipe götürecekmiş, senin haddine mi? Biz şahadete inanmış insanlarımız: Biz bunların bedelini ödemeye hazırız. Bunlar sanatçı müsveddesi. Bunun bedelini ödeyecekler. Kalkacaksın bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi yargıya git. Paris'teki gösterilere laf etmeyenler, polisimizi orantısız güçle suçluyorlardı. Milletimizle, STK'larımızla el ele verdik püskürttük. 17-25 Aralık'ta da gördük, sonra 15 Temmuz o gece milli irade zaferine imza attık.
Milletimize 2. İstiklal zaferi yaşatan şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 24 Haziran'ın seçim zaferimizin hemen akabinde döviz kurundaki saldırıların diğerlerinden farkı yoktur. Tıpkı Gezi Parkı, çukur eylemleri, 15 Temmuz'dan farkı yoktur. Ana muhalefet bu süreçte kötü bir sınav verdi. Zat o dönemde milletimizin ve iş adamlarımızın moralini bozmaya çalıştı. SSK'yı batıran bu adam bir de bize ders vermeye kalktı. Senin döneminde ne halde olduğunu biliriz. Siz ölüleri bile rehine aldınız. Böyle bir SSK genel müdürlüğü yaptın, suçu o dönemin Başbakanına attı. Yalanlarına iftiralarına devam ediyor."
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