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        Haberler Gündem Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile 'Anadoludakiler Projesi' sergisini gezdi

        Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile 'Anadoludakiler Projesi' sergisini gezdi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ülkemizin ruhunu ve hikayesini dünyaya taşıyan büyükelçilerimizin, Anadolu'nun değerli mirasını diplomasiyle buluşturmaya devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 23:41 Güncelleme: 10.12.2024 - 23:41
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        Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile 'Anadoludakiler Projesi' sergisini gezdi
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        Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisinin himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen, "Anadoludakiler' projesinin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergisini ziyareti ile 15. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

        Bu sene, "Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları" temasıyla düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçiler ve değerli eşleri ile buluştuklarını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Topraklarımızın bereketini, insanımızın becerisini ve kültürümüzün birikimini koruyarak geleceğe taşıyan 'Anadoludakiler' projemizin sergisini ziyaret ettik. Ülkemizin ruhunu ve hikayesini dünyaya taşıyan büyükelçilerimizin, Anadolu'nun değerli mirasını diplomasiyle buluşturmaya devam etmesini temenni ediyorum."

        ANADOLUDAKİLER PROJESİ

        Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" mottosuyla hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesiyle, toprakların tarımsal bereketinin, mutfak kültürünün kilerleri dolduran birikiminin, zanaatkarların becerilerinin çeşitliliğinin ve zenginliğinin hikayelerle görünür kılınıp, girişimciler ve kooperatifler için yenilikçi girişim fırsatlarını ortaya çıkarmanın yanı sıra yerel ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

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