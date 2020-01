HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir-Gambia-Senegal ziyaretleri öncesi önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

20.55'te yaşadığımız 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölge halkına ve milletime geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Şu ana kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Enkaz altından kurtulan vatandaşımızın sayısı 45. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurum ve imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanına koşmuştur. Bakanlıklarımız bölgeye giderek çalışmalara nezaret etmiştir. İhtiyaç duyulan personel, araç gereç deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Gereken tüm tedbirler süratle alınmıştır.

Biz de dün Elazığ ve Malatya'da yapılan çalışmaları yerinde takip ettik. Fuat Bey, Zehra Hanım birlikte orada olduk. Kızılay ve AFAD imkanlarını seferber etmiş durumda. Evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz.

Dünyadaki pek çok ülkeden dayanışma mesajları aldık. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımız ile milletimize geçmiş olsun diliyorum. İnsanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, Silahlı Kuvvetler, Jandarma tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Mevkidaşlarımızın davetleri üzerine Cezayir, Gambia ve Senagal'i kapsayan bir ziyaret gerçekleştireceğiz. İlk durak Cezayir ile 5 asra dayalı tarihi bağlara sahibiz. İlişkilerimiz 2006 yılındaki anlaşma çerçevesinde ilişkilerimiz daha da gelişiyor. Sayın Tibbuni ile Berlin sürecinde bir arada olduk ve ikili görüşmelerimizi yaptık. Diğer yetkililerle yapacağımız görüşmelerde ikili ilişkileri ele alma fırsatı olacak. Cezayir'de bir de iş forumu gerçekleştireceğiz. Libya olmak üzere bölgemizdeki güncel gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunacağız.

Ardından Gambia'yı ziyaret edeceğim. Bu Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olması bakımından ayrı bir önem arz ediyor. Seçim sürecinin demokrasinin zaferiyle sonuçlanması diğer Afrika ülkeleri için emsal teşkil etmiştir. Gambia, FETÖ okulunu ilk kapatan ülke olması bakımından ayrı öneme sahiptir.

Gambia'nın ardından Senegal'e geçeceğiz. İlişkilerimizi daha da güçlendirmek amacındayız. Senegal Cumhurbaşkanı ile çok yakın dostluğumuz var. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler altın çağını yaşıyor. Hem yatırımları hem diğer meseleleri görüşme fırsatı bulacağız.

Afrika ile tarihi ilişkilerimiz bulunuyor. İlişkilerimizi yoğunlaştırmakta kararlıyız. Türkiye-Afrika ortaklık zirveleriyle kıta ile ilişkilerimize kurumsal bir boyut kazandırdık. Ticaret hacmi yüzde 381 artışla 26 milyar dolara ulaştı. 27 Afrika ülkesini ziyaret ettik, Gambia ile 28'e çıkarmış olacağız. Türkiye-Afrika ortaklık zirvelerinin 3'üncüsünü Nisan ayından düzenlemek istiyoruz. Zirve tarihinin tespiti için temaslarımız devam ediyor.

TİKA başta olmak üzere Maarif Vakfı, Kızılay, THK gibi kurumlarla Afrika ülkelerinin kalkınmasına destek veriyoruz. Kıtanın altyapı ihtiyaçlarında da önemli rol oynuyorlar. Türkiye-Afrika ilişkileri her geçen gün güçleniyor. Bu anlayışla önümüzdeki dönemde gönül coğrafyamızın farklı köşeleriyle ilişkilerimiz güçlendirmeye devam edeceğiz.

SORU-CEVAP

* TOKİ'NİN ÇALIŞMASI: İlk etapta hasar tespit çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız sürdürüyor. Malatya'da hangi mahallede hasar ne durumda, Elazığ'da da binaların durumu nedir hasar tespiti yapılıp süratle buralarda inşa çalışmalarını başlatacağız. Yıkılması gereken varsa yıkmak zorundayız. Bu konuda gecikmeye lüksümüz yok. Şu anda 3 bakanımız orada, tüm milletvekillerimiz orada.

* SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI: Her şeyden önce bu birlik beraberliği destek veren halkımız varken, bir diğer taraftan siyasi istismar vesilesi yapan, orada millet can derdinde bunlar mal derdinde anlayışıyla nasıl bir imkan, fırsat devşiririz açısından kampanya sürdürüyorlar. Sosyal medyada aldığımız bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca. 20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış diyecek kadar... Depremi durdurma şansımız var mı? Bitlis, Van, Soma, Sakarya depremlerini yaşadık. Burada da böyle bir depremle karşı karşıyayız. Artık kurumlarımız bu tür olaylar karşısında çok ciddi yeteneklere sahip oldu. Zaten Kızılayımızın durumu malum, o yardımda, iaşede gayet başarılı. AFAD aynı şekilde. Kurtarma olayında AFAD'ın, Jandarma'nın, Silahlı Kuvvetler'in çok ciddi başarıları olduğunu gördük. Şurada kurtarılan vatandaşlarımız, nereden çıkardılar bunları, umutların kesildiği yerden çıkardılar. Bu insanı mutlu ediyor. Orada umudu kaybetmiş olanların hepsinin umudunun yaşaması bizleri ayrıca sevindiriyor. Her ne kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybetse de 1607 yaralı çıkarıldı. Bunların 1503'ü taburcu edildi, 104'ünün tedavisi devam ediyor.

* HAFTER'İN SALDIRILARI: Cuma günü Sayın Merkel buradaydı. Kendisiyle Berlin sürecini tekrar değerlendirme şansımız oldu. Hafter darbecidir. Darbeci Hafter'e niye destek verdiklerini söyledim. Şımartıyorsunuz, dedim. Kendisi de kabul ediyor. Bu adam Libya'da bir bölünmeye, ateşkes ihlallerine neden oluyor. Moskova sürecine destek vermemiştir. Bu noktada Hafter geçmişte de kendi yöneticilerine ihanet etmiş birisidir. Ateşkes noktasında merhamet beklemek doğru değil. Her türlü elindeki imkanlarla saldırılara devam ediyor. Bu işte başarılı olamayacak. 5+5 asker vermek konusunda bir süreç başlatılıyor. Biz oradan bir şey beklemiyoruz.

* İDLİB'DEN KAÇIŞLAR: Maalesef rejim ihanetini devam ettiriyor. Sivil halkı bombalamak suretiyle öldürüyor. Rejimin duyarsızlığını görmemek mümkün değil. Sayın Putin ile arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle sivil halkı güvence altına almak istiyoruz. Sınırımızdan Suriye tarafında 30-40 km derinlikte adeta briketten inşa edilmiş konutlar yapmayı planladık ve inşası başladı. Bu kış mevsiminde İdlibli kardeşlerimiz buralarda barınsınlar. Onları ciddi manada koruma altına almış oluruz.