08 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Söz ve müziği, projenin aynı zamanda prodüktörlüğünü üstlenen Erdem Yener'e ait olan ve Ferman Akgül'ün şarkının rap bölümlerini yazıp seslendirdiği şarkı, çok eski ve yakın iki arkadaşı ortak projede bir araya getiriyor. Umudu tekrardan gün yüzüne çıkaran ''Belki10" ile düet çalışmasına imza atan ikili, şarkının video klibinde ise sosyal mesaj içeren konusu ile etkileyici ve çarpıcı bir çok görüntüyü bir arada izleyiciye sunuyor.
360 DERECE VİDEO KLİP!
Erdem Yener'in yönetmenliğini üstlendiği ve 360 derece video tekniğinin kullanıldığı klipte, Erdem Yener ve Ferman Akgül'ün yanı sıra özel olarak seçilen ve nadir görülen tüm dünyadan çarpıcı görüntüler, bu 360 dünyada duvarlara yansıtılmış bir şekilde izleyici ile buluşuyor.
Yepyeni bir sound ile harmanladığı Belki10'da müzikal olarak dinleyiciye farklılıklar sunan Erdem Yener, eskiye nazaran daha fazla elektronik öğeler ve synth'ler kullanarak şarkıyı günümüze eviriyor.
''NAİF BİR DİLEKTEN, SERT BİR TOKATA"
Erdem Yener, şarkının 10. yılına özel olarak hazırladığı versiyonu için duygularını: '' İnsan sıfatıyla geldiğimiz dünyadan yine aynı sıfatla ayrılmayı umut etmek kolektif hayatın ne kadar çirkin olduğunu gösteriyor. Lafa gelince hayata atıyoruz çamuru çünkü herkesin olduğu insanla ilgili bir bahanesi var. Ayrıca doğayla birlikte hareket eden tüm canlıları düşününce insan olmanın tam olarak nesi güzel bilmiyorum. Sanırım "insan olmak" arzusu bir güzellemeden ibaret. Bundan yola çıkarak 10 yıl sonra da aynı ironiyle 'Belki ölmeden insan olunur yine' diyorum.” şeklinde ifade ediyor.
Erdem Yener ft. Ferman Akgül - Belki10, Erdem Yener'in kendi plak şirketi Pop Rock Mahsülleri Ofisi etiketiyle tüm platformlarda yerini aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!