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DJ Erdem Kınay, geçtiğimiz gün eşi Sinem Kınay ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alışveriş için gelen çift, mağaza çıkışı objektiflere poz verdi.

Muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Kınay, "Yeni bir albüm hazırlıyorum. Toplam 8 şarkı olacak. Yeni insanlar keşfettim. Nisan gibi albümün çıkmasını hedefliyorum. Yaza benim şarkılarımla girilsin istedim" şeklinde konuştu.

Kınay çifti, daha sonra vale noktasından araçlarını alarak gözlerden kayboldu.