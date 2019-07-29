Merve Özbey ile Erdem Kınay sevenleriyle bir araya geldi - Magazin haberleri

İHA'nın haberine göre; pop müziğin sevilen ismi Merve Özbey, ünlü besteci, aranjör ve prodüktör Erdem Kınay ile birlikte sevenleriyle bir araya geldi.

Bolu’da, 8’nci yılını kutlayan bir alışveriş merkezi, Türk pop müziğinde son dönemin en iyi çıkış yapan sanatçılarından Merve Özbey ve ünlü DJ Erdem Kınay’ı aynı sahnede buluşturarak ziyaretçilerine büyük bir sürpriz hazırladı.

Konsere saatler öncesinden gelerek konser saatini beklemeye başlayan hayranları ise, Merve Özbey ve Erdem Kınay ikilisini en ön sıralardan takip edebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Konser sırasında, Merve Özbey sevilen şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirirken, Erdem Kınay da başarılı performansı ile sahnede tüm hünerlerini sergiledi.

İkilinin müthiş enerjisi izleyenleri büyüledi.