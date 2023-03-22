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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Erdem isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ERDEM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Erdem ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Erdem adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Erdem isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ERDEM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Erdem ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet İnsanın ruhsal olgunluğu.

ERDEM ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Erdem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Erdem adını koymak caizdir.

ERDEM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Erdem ismini kullanan 68.267 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Erdem ismini kullanan 16.186 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Erdem ismini kullanan 4.924 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Erdem ismini kullanan 4.110 kişi bulunmaktadır.

ERDEM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Erdem adında olanlar iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner