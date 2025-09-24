Erdem Can: Hem markamızı hem ülkemizi en doğru şekilde temsil eden takım olmak istiyoruz - Basketbol Haberleri

Erdem Can: Hem markamızı hem ülkemizi en doğru şekilde temsil eden takım olmak istiyoruz - Basketbol Haberleri

Türk Telekom Basketbol Takımı’nın 2025-2026 sezonu resmi sponsoru Gamador İnşaat oldu. Ankara’da bir otelde düzenlenen basın toplantısında imzalanan anlaşma törenine, spor camiası ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk ile Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanları Murat Karaarslan ve Ertan Üşenmez arasında imzalanan protokolün imza törenine, Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, Genel Menajer Adnan Önder Külçebaş ile Takım Kaptanı Doğuş Özdemiroğlu da katıldı.

REKLAM advertisement1

Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Şentürk, bir basketbol takımı kurmanın tıpkı bir bina inşa etmek gibi olduğunu belirterek "Öncelikle sağlam bir temel atmanız gerekir. Ardından, başarıya giden yolun planını yani 'projesini' çizer, hedeflerinize doğru adım adım ilerlersiniz. Bizim temellerimiz; yıllardır bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımız, kulübümüze gönül veren sporcularımız ve güç aldığımız değerlerimizdir. Bu yolculukta arkamızda, Türk Telekom gibi köklü, güçlü ve yenilikçi bir şirketin desteğini görmek bizim için çok değerli" diye konuştu.

Kulübün hedeflerine de değinen Şentürk, "Hedefimiz ve hayalimiz Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde en üst sıralarda yer almak ve EuroCup’ta ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir" ifadelerini kullandı. "HEM MARKAMIZI HEM ÜLKEMİZİ EN DOĞRU ŞEKİLDE TEMSİL EDEN TAKIM OLMAK İSTİYORUZ" Yeni sezonda hedefledikleri oyundan ve yeni sloganları ‘Zirveye Oynayanlar’a dikkati çeken Başantrenör Can, "Burada gelen hem işbirliği yapan markaları hem kendi markamızı hem de basketbolun değerleri anlamında doğruları sahada ortaya koymamız, her top için mücadele eden, orada elinden geleni hem markamızı hem ülkemizi en doğru şekilde temsil eden takım olmak istiyoruz. Dolayısıyla kazanıp kaybetmenin ötesinde orada doğru temsiliyeti vermek bence çok önemli. İlk hedefimiz de bu. Ondan sonra da gidilebilecek yer neresiyse, ‘Zirveye Oynayanlar’ çok iyi bir slogan, bizim tabii o hedefimiz. Oraya giden yolun da ilmek ilmek olduğunu, gün gün, hafta hafta olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hedefimiz en yukarısı. Oraya varabilmek için de bizi zorlu bir yol bizi bekliyor. Doğru temsiliyetle doğru ilklerle bunu yapmak istiyoruz" dedi. Konuşmaların ardından imzalar atıldı ve forma takdim töreni gerçekleştirildi.