Erdem Çalışkan, Boyner Büyük Mağazacılık Omni-channel Genel Müdürü oldu

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, yeni dönemdeki organizasyon yapısını "All-line" olarak adlandırdığı, fiziksel ve dijital tüm kanallarında zengin ve farklı müşteri deneyimi stratejisi doğrultusunda şekillendiren Boyner’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Erdem Çalışkan, Boyner Büyük Mağazacılık Omni-channel Genel Müdürü olarak 5 Ekim itibarıyla göreve başladı.
Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Erdem Çalışkan, yaklaşık 20 yıllık kariyerinde P&G, Unilever, LC Waikiki, Flormar gibi önemli şirketlerde üst düzey rollerde bulundu. Çalışkan, son olarak, Ağustos 2017’den bu yana Flo Mağazacılık E-Ticaret, IT ve Lojistik ekiplerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Boyner Grup İcra Kurulu ve Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan ile direkt çalışacak Erdem Çalışkan yeni görevinde; lider online moda ve yaşam tarzı markaları Morhipo ve boyner.com.tr’nin yanı sıra ilgili fonksiyon ve süreçlerin "Omni bakış açısı" ile yönetiminden sorumlu olacak.
- "Fiziksel ve dijital kanallarımızı All-line bakış açısıyla güçlendirmeye devam ediyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, şunları aktardı:
"Fiziksel mağazacılık, geçtiğimiz 10 yıldan beri teknoloji ve deneyim odaklı bir dönüşüm içinde. Bu dönüşümle birlikte önce çoklu kanal (multi-channel) ardından omni-channel kavramları hayatımıza girdi. Günümüzde ise araştırmalar gösteriyor ki müşteriler sadece fiziksel mağaza ya da online kanalı kullanmak yerine her iki kanalı da kullanıyor. Her iki kanalda yaşadıkları, marka deneyiminin bütününü oluşturuyor. Biz de müşterilerimizin bu beklentisi doğrultusunda 'All-Line' olarak adlandırdığımız stratejimizle 'kanal bağımsız, zengin ve farklı müşteri deneyimi ve mutluluğunu' hedefliyoruz.
Bu hedefimiz doğrultusunda kendimizi sürekli geliştirip yeniliyor, omni-channel konusunda içimizden yeni liderler yetiştirirken başarısını kanıtlamış yetenekleri de aramıza dahil ediyoruz. Farklı sektörlerde uzun yıllara dayanan tecrübesi bulunan Erdem Çalışkan’ın omni-channel perakendedeki zengin deneyimi ve liderliğiyle hedeflerimize ulaşmada bize büyük güç katacağına inanıyorum. All-line stratejimizle müşterilerimize her kanalda farklı deneyimler yaşatacak ve hayatlarına değer katacak projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”
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