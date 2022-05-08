"Ülkeyi terk etmedim, Green Card çıktı!"

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Pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Erdem Baş, ABD'ye yerleşti. Yolculuk öncesi İstanbul Havalimanı'nda sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Baş, "Yaklaşık 2 saat sonra ABD'ye uçuyorum. Yeni bir hayat yeni bir macera beni bekliyor. Kızım ve eşim geçici bir süre için geride kaldı. Önce benim gitmem gerekiyor kızımın pasaportu yok daha çok küçük. İnşallah onları da temmuz ayında yanıma alacağım. 'Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir aktör kazandı' diyebiliriz. 'Nasıl gidiyorsun?' diyen olursa 'Green Card' çıktı. Bundan sonra ABD'de yaşayacağım." dedi.

"ÜLKEYİ TERK ETTİĞİM YOK!"

Ünlü oyuncu, "Türkiye'yi terk etti." şeklinde haberler yapılmasının ardından Twitter'dan bir paylaşımda daha bulundu. Erdem Baş, gönderisinde "Ülkeyi terk ettiğim yok, Green Card çıkmışken değerlendirmek istedim ve New York'a taşınıyorum... 'Oyuncu kaybetti, aktör kazandı' geyiği ise tamamen şaka için..." ifadelerini kullandı.

44 YAŞINDA BABA OLDU

Öte yandan Erdem Baş, kendisi gibi oyuncu olan Selvet Su Deniz ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, geçtiğimiz ay kızları Vera'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

"İLK KARŞILAŞMAMIZ"

Kızını kucağına ilk aldığı anı paylaşan 44 yaşındaki oyuncu, duygularını, "İlk karşılaşmamız.. Nazım’ın Vera’sı değil, artık Erdem’in Vera’sı anılsın... Canım kızım... Bana babalığı nasip eden Allah’a şükürler olsun. Kızıma ve eşime çok teşekkür ederim bana bu duyguyu yaşattığınız için.. Güzel karım ve tatlı kızım, ikinizi de çok seviyorum..." sözleriyle dile getirmişti.

ERDEM BAŞ HAKKINDA

Erdem Baş, 1978 yılında Ordu'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul ile lise öğrenimini Ordu ve Trabzon'da tamamladıktan sonra, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

1999 yılında yayınlanmaya başlayan "Ayrılsak da Beraberiz" isimli dizide canlandırdığı "Mc Erdem" karakteriyle tanındı. Aralıksız beş sene bu dizide rol aldı. Ardından birkaç televizyon dizisinde de yer aldıktan sonra 2002 yılında başlayan "En Son Babalar Duyar"da "Hasan" karakterini canlandırdı.

Bunların yanı sıra "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın", "Organize İşler", "Papatyam", "Kutsal Damacana: Dracoola", "Memlekette Demokrasi Var", "Sümela'nın Şifresi: Temel", "Moskova'nın Şifresi: Temel", "Ali Ayşe'yi Seviyor" ve "Seksenler" gibi yapımlarda görev aldı. Baş, çeşitli tiyatro oyunlarında da oynadı.