Poyraz, sokaklarının asfaltlanmasını istediklerini belirterek, "Burası turizm beldesi. Daha iyi olması gerekirken herkesin evleri toz toprak içinde. Ben Balıkesire Kaz Dağları diye geldim, burası toz dağları oldu. Mıcır döktüler. Bir de zift atın dedim. O da yok. Her yere başvurduk ama sonuç alamadık. Evlerimizde, bahçemizde oturamıyoruz. Kadınlar her gün temizlik yapmak zorunda kalıyor. Camlarımızı açmazsak sıcaktan, açarsak da tozdan oturamıyoruz" ifadelerini kullandı.