Yangın, saat 18.00 sıralarında Erdek ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi´ndeki askeri kamp alanında çıktı. Ormanlık alandaki çam ağaçları, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü´nde görevli çok sayıda arasöz ile orman işçisi sevk edildi. Yangın, çevredeki evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için için soruşturma başlatıldı.