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        Haberler Gündem Çevre Erdek sahiline 2 porsuk ölüsü vurdu | Son dakika haberleri

        Erdek sahiline 2 günde 2 porsuk ölüsü vurdu

        Balıkesir'in Erdek ilçesindeki sahile 2 günde 2 porsuk ölüsü vurdu. Nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuklar ile ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 18:50 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:50
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        Erdek sahiline 2 porsuk ölüsü vurdu
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        Balıkesir'in Erdek ilçesi Çuğra bölgesinde sahilde yürüyüş yapanlar, son iki günde 2 porsuk ölüsüyle karşılaştı.

        Durumun bildirmesi ile Erdek Belediyesi ekipleri, bölgeye gelip, deniz kıyısındaki porsuk ölülerini alıp gömerken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de inceleme başlattı.

        Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altında bulunan porsukların, ormandan dere aracılığıyla denize ulaştıkları değerlendiriliyor.

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