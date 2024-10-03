Erdal Özyağcılar: Burnumun direği sızladı
Erdal Özyağcılar, mesleki hayatının farklı dönemlerini gözler önüne seren fotoğraflarını paylaştı
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Birçok ünlü zaman zaman, eski yıllara ait fotoğraflarını yayınlıyor.
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O yolculuk çerçevesinde kariyerlerinin perde arkasını da görmek mümkün oluyor.
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O isimlerden biri de Erdal Özyağcılar oldu.
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Erdal Özyağcılar, 58 yıllık kariyerinden bazı kesitleri gözler önüne sererek anılarını tazeledi.
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Anılarını tazelerken gerek sinema filmlerinin gerekse TV yapımlarından sunduğu kesitler, kendisini ve takipçilerini zaman yolculuğunu çıkardı.
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Erdal Özyağcılar, senaryo yazdığı daktilonun da kendisiiçin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.
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Erdal Özyağcılar, paylaştığı fotoğraflara; "Burnumun direği sızladı. Siz takipçilerimle bu yolculuğu paylaşmak istedim" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram