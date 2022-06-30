"İLK DEFA AYRI KUTLUYORUZ"

Eşiyle birlikte çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Güzin Özyağcılar, gönderisinde "Erdal'ım evliliğimizin 51. yılını geride bıraktık. Sen Üsküp'te settesin, ben Küçükkuyu'dayım... İlk defa ayrı kutluyoruz. Saat tam 21.00'da kadehimi sağlığımıza kaldıracağım sen de kaldır. Nice yıllara... Sağlıkla öpüyorum." ifadelerine yer verdi.