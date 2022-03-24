"BU BİZİM İÇİN TUHAF BİR ELEŞTİRİ DEĞİL"

Erdal Beçikçioğlu, basın mensuplarının, "Filme yönelik eleştiriler de var. Bergen’in şarkılarını söylerken Farah Hanım’dan değil, Bergen’in orijinal sesinden duymak istemeleri... Bunun hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusunu da cevapladı.

Ünlü isim, "Bu bir drama arkadaşlar. Eğer oyuncu şarkı söyleyebiliyorsa ve o kalitede bir şarkı söylüyorsa bunu gözardı edemezsiniz ama merak eden arkadaşlar varsa eğer Bergen’i tabii ki dinleyebilirler ve bizim oyuncumuz buna sebebiyet veriyorsa bu çok değerli bir durumdur. Bu bizim için tuhaf bir eleştiri değil." dedi.