Koronavirüse yakalandı

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı 'Bergen' filmi için sette olan 51 yaşındaki oyuncunun, koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası çekimlere ara verildi.

Erdal Beşikçioğlu, 'Acıların kadını' lakabıyla tanınan sanatçı Bergen'in hayatını konu alan filmde, şarkıcının katili eski eşini canlandırıyor.