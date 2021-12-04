"ŞU ANDA DÜNYANIN EN MUTLU İNSANIYIM"

Beşikçioğlu, sahne sonrası "Acting" ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, "Güzel bir oyun. Göz açıp, kapayıncaya kadar geçti. Sektörün şahane bir eleştirisi var. Sektör eleştirisini üçüncü bir gözden okuyup, kendi içimizdeki durumu da içine dahil ederek seyirciyle buluşturduğumuz zaman çok daha keyifli bir hale geldi oyun. Sanırım izleyici de oyundan büyük keyif aldı. Daha ne olsun? Dünyanın en mutlu insanıyım ben şu an. Biz bu oyunu Elvin ile birlikte yönettik. Biz konservatuvardan beri aynı zamanda iyi arkadaşız Elvin'le. Birbirimizi iyi anlıyoruz ve öyle olunca çalışması da keyifli oluyor." diye konuştu.