Erciyes'te feci kaza! 15 yaşındaki Rus turist hayatını kaybetti
Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde feci bir kaza meydana geldi. Olayda kayak yaparken düşüp yaralanan 15 yaşındaki Rus turist, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaptığı sırada düşerek yaralanan Rus turist, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaptığı sırada düşen Rus turist T.N.T. (15) yaralandı.
TÜM MÜDAHALERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Durumun bildirilmesi üzerine JAK ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerce alınan T.N.T.; ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Rus turist T.N.T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.