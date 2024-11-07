Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Erciyes Dağı'nda mahsur kalan amatör dağcı kurtarıldı - Güncel haberler

        Amatör dağcı Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı

        Kayseri'de Erciyes Dağı'na izinsiz tırmanış yapıp, yaklaşık 3 bin 850 metre yükseklikte mahsur kalan Mustafa İsmet M., ekiplerin 2,5 saatlik çalışması ile kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 18:01 Güncelleme: 07.11.2024 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amatör dağcı Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'de amatör dağcı Mustafa İsmet M., saat 08.00 sıralarında zirve tırmanışı yapmak için izin almadan Erciyes Dağı'na çıktı.

        Dağın 3 bin 850 metre yüksekliğindeki Hörgüç Kaya mevkine ulaşan amatör dağcı, rahatsızlandığı fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, JAK ve UMKE ekipleri, dağcının kurtarılması için çalışma başlattı. Mustafa İsmet M., ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

        Mustafa İsmet M.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kendisine izinsiz tırmanış yaptığından dolayı para cezası uygulanacağı bildirildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kayseri
        #kayseri haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        7 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Habertürk Anasayfa