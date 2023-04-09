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Ercan Saatçi hastaneden duyurdu: Hüsnü Şenlendirici iyileşiyor - Magazin haberleri

Ercan Saatçi hastaneden duyurdu: Hüsnü Şenlendirici iyileşiyor

Bağırsak kanserine yakalanan ve geçtiğimiz haftalarda ameliyat olan Hüsnü Şenlendirici'den haber var. Ercan Saatçi, Hakan Altun ile birlikte Şenlendirici'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti: Kardeşimizin gayet iyi, hızla iyileşiyor çok şükür

Giriş: 09.04.2023 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Geçtiğimiz haftalarda bağırsak teşhisi konulan klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, ardından apar topar ameliyata alınmıştı. 

  • "BİRKAÇ GÜN DAHA HASTANEDE OLACAĞIM" DEMİŞTİ

    Tedavisi devam eden Hüsnü Şenlendirici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumuyla ilgili bilgi vermiş ve "Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim; geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım" demişti. 

  • Şarkıcı Ercan Saatçi ile Hakan Altun, ameliyatın ardından Hüsnü Şenlendirici'yi hastanede ziyaret etti.

  • "KARDEŞİMİZ GAYET İYİ"

    O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Ercan Saatçi, "Kardeşimizin gayet iyi, hızla iyileşiyor çok şükür. Gelmiş geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

    Fotoğraflar: Instagram, AA

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