Ercan Kesal: Bazı filmlerden ücret talep etmiyorum

ABD'de ders veren Türk asıllı üniversite profesörü 'Ali', Türkiye'de hasta olan annesinin şüpheli ölümünün ardından öfkeye kapılır. 'Ali', yas sürecinde kendisinden uzaklaşmış babasına duyduğu kırgınlığı dile getirir ve annesinin ölümünün intikamını almak için 'Reza' adında bir bahçıvanla arkadaş olur.

Ali Reza Hatemi'nin yönettiği 'Öldürdüğün Şeyler'de; Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü ve Ercan Kesal paylaştı.

2025 Sundance Film Festivali'nde Alireza Hatemi'nin'En İyi Yönetmen' ödülünü kazandığı 'Öldürdüğün Şeyler', Eurimages, Polonya Film Enstitüsü, Telefilm Canada, Arte Cofinova, World Cinema Fund, Torino Feature Lab ve Île-de-France bölge yönetimi gibi birçok uluslararası kuruluş tarafından desteklendi.

Variety'den yazarı Carlos Aguilar'ın; "insanın nasıl algılandığını fark edip bu bilgiyi kendi anlatısını yeniden inşa etmek için kullanmasına dair zekice yazılmış bir çalışma” olarak nitelendirdiği 'Öldürdüğün Şeyler'de 'Ali'yi canlandıran Ekin Koç ile kamera karşısında "Ali'nin Babası"na hayat veren Ercan Kesal, Habertürk'ün sorularını cevaplandırdı.

Ercan Kesal: Ben profesyonel bir oyuncu değilim, yani bu işin eğitimini almadım. Bu benim için aslında dezavantaj gibi gözüken bir şeyin bende avantaj olarak tezahür etmesi. Ben rol yapmayı bilmediğim için işin tekniğine vakıf olmadığım için esasında her filmde kendimle ilgili yeniden bir şeyler keşfediyorum. Yani profesyonel arkadaşların insiyaki olarak kendiliğinden oluşturdukları ilişki bende yok. Ben bunu bilmiyorum, bilmediğim için de aslında çok korkuyorum. Fakat seçimlerimi yaparken birkaç kıstasım var; o karakterle ilgili, hikâyenin tamamıyla ilgili, oralarda benim doğaçlama yapmama, ezbersiz oynamama ve senaryoda yazılmayanın peşine düşmeme, onları merak etmeme, oralarda gezinmeme müsaade eden yönetmenlerle beraber olmak istiyorum, onları seçiyorum. Hakikaten de aslında metni seçerken aslında yönetmeni de kabul etmiş oluyorsunuz çünkü cesur bir metin ancak cesur bir yönetmenle kaim, onsuz olmaz. Ondan farklı bir şey bekleyemezsiniz. Bende hazırlık yok. Bende sadece oynayacağım karakterin mizacının bendeki karşılığını aramak var. O yüzden her set bana yeniden bir challenge yeniden bir macera oluyor. Biraz da kendimi keşfediş, kendime bakış imkanı sağlıyor.

Ekin Koç: Bunun için çok transformasyon gerektiren bir durum yoktu. Benim asıl yapmak istediğim şey burada hazırlanırken Ali Reza’yla vakit geçirmekti. Ali Reza ile ortak hafızamızı genişletmek istedim. çünkü Ali Reza’nın geçmişini, düşüncelerini, metne yaklaşımını, iki karakter arasındaki kontrastı ne derecede istediğini anlamaya çalışarak geçirdim. Aylarca vakit geçirdik. Ben de alaylıyım. Hem konuşup hem de bir an önce oyun aşamasına geçmek istedim. Dolayısıyla biz prova yaparken Ali Reza’ya hep şunu söyledim: Hemen oynamaya başlayalım, kalkayım ofiste şu an bir sahne oynayayım. Bunu yaparak çok daha somut çok daha nokta atışı şeylerden konuşabiliyorsunuz. Bir de bu birazcık eğlenceli de bulduğum bir şeydir. Dolayısıyla Ali Reza’yla da konuştukça hep bir yerlere vardık. Özellikle Erkan’ın karakteriyle benim karakterim arasındaki ilişki ve oradaki zıtlığın nasıl olacağı çok önemliydi. Hazırlık sürecinde birlikte vakit geçirmemiz, oradaki o oyunbazlık iki karakter arasındaki ilişkiyi de oluşturdu. Böyle bir hazırlık sürecinden geçtik. Onun dışında imajla ilgili hazırlık çok bir şey değildi.

Ercan Kesal: Doğrusu biraz geç kaldım ama her şeyin vakti zamanı varmış demek ki. Nicel birikimin nitel bir dönüşüme sebep olacağı an o anmış. Ben hep çok tutkulu sinema aşığı bir adam oldum. Tutkuyla seven, çok okuyan, filmlerin peşinde koşan bir adam oldum ama mesleğim hekimlikti. Anadolu’da uzun yıllar çalıştım sonra İstanbul’un Anadolu’sunda, Okmeydanı’nda, Kağıthane’de otuz yıla yakın hekimlik yaptım ama sinemadan hiç kopmadım. Pratik anlamda sinemaya girişim ‘Üç Maymun’ filmidir. Bu yüzden on beş yıl doğru bir tanım ama herhalde o zamana kadar taşıdığım hikâyeler, biriktirdiğim mevzular, hasta gözlemleri, onlardan duyduklarım, şahit olduklarım, onlara dair gelişen gözlem gücüm, beni senaryoda, oyunculukta ve kamera arkasında birikimli bir biçimde bu alemin içine fırlattı. Bir de iyi insanlarla buluştum, iyi yönetmenlerle çalıştım. Bu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim ne demek istediğim gayet net anlaşılır. Hekimlikle ilgili çok emek verdim, sağlık sektöründe çok uğraştım; kürekle verdik ama kaşıkla aldık sözü vardır ya biraz böyle bir ilişki kuruldu. Hiç sitemkar değilim, iyi ki hekim olmuşum, hep söylerim ama sinema bana çok cömert davrandı. O yüzden iyi ki böyle bir alemdeyim. İyi ki muhataplarım, ilişkide olduğum, konuştuğum, sohbet ettiğim, kendimi ifade ettiğim alan sinema.