Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Erbakan'dan Ahlaklı Belediyecilik Protokolü

        Erbakan'dan Ahlaklı Belediyecilik Protokolü

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kazandıkları belediyelerin yönetiminde kullanılmak üzere hazırladıkları 24 maddelik "Ahlaklı Belediyecilik Protokolü"nü açıkladı. Erbakan protokole göre, belediyelerin yönetiminde yolsuzluğa asla müsaade edilmeyeceğini, tüm faaliyetlerin şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütüleceğini, belediyelerin bütün kademelerinde rüşvete kesinlikle geçit verilmeyeceğini vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 15:25 Güncelleme: 28.04.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahlaklı Belediyecilik Protokolü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir otelde düzenlenen partisinin Belediye Başkanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, il, ilçe ve belde başkanlıkları olmak üzere toplam 63 belediye başkanlığını kazandıklarını anımsatan Erbakan, kazandıkları belediyelerin yönetiminde kullanılmak üzere hazırladıkları 24 maddelik "Ahlaklı Belediyecilik Protokolü"nü açıkladı.

        YOLSUZLUĞA ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK

        Fatih Erbakan, protokole göre, belediyelerin yönetiminde yolsuzluğa asla müsaade edilmeyeceğini, tüm faaliyetlerin şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütüleceğini, belediyelerin bütün kademelerinde rüşvete kesinlikle geçit verilmeyeceğini vurguladı.

        REKLAM

        İHTİYAÇ FAZLASI MAKAM ARACI ALINMAYACAK

        Harcamalarda israfa son verileceğini, belediye gelir-gider tablolarının binalara asılacağını, internet sayfasında ilan edileceğini anlatan Erbakan, ihtiyaç fazlası makam aracının alınmayacağını belirtti.

        ÇALIŞMAYAN KİŞİLERİN İŞİNE SON VERİLECEK

        Erbakan, protokole göre, tören, temsil, ağırlama ve konaklama giderlerinin çok zorunlu haller dışında tamamen sıfırlanacağını, çalışmayan kişilerin durumunun tespit edilerek işine son verileceğini, personel istihdamında liyakat dışında hiçbir kritere öncelik tanınmayacağını ifade etti.

        SOKAK HAYVANLARI VE LGBT

        İmar planlarında yapılacak değişiklik ve düzenlemelerde mahalle sakinlerinin, ilgili STK'lerin ve meslek kuruluşlarının görüşlerinin alınacağını, belediye hizmetlerinin herkese adil şekilde ulaştırılacağını, vatandaşın belediye başkanına ulaşabileceğini dile getiren Erbakan, protokol kapsamındaki diğer uygulamaları ise şöyle sıraladı:

        "Sokaklarda yaşayan evsiz vatandaşlarımızla ilgili özel çalışma yapılacak ve hiçbir belediyemizde sokakta yaşayan kimsesiz, yaşlı ve engellinin sahipsiz bırakılmasına müsaade edilmeyecek. Uyuşturucuyla mücadele edilecek ve gençlerimizin, sokaklarımızın, parklarımızın uyuşturucu tacirlerinden korunması için her türlü tedbir alınarak çalışma yapılacak. Nesillerimizi tehdit eden LGBT projesiyle en etkili şekilde mücadele edilecek, gençlerimizin, çocuklarımızın bu felaketten korunması için gerekli çalışmalar yürütülecek. Sokak hayvanlarının mümkün olduğu kadar sahiplendirilmesi, sahiplenilmeyen ve tehlike arz eden hayvanların da oluşturulacak yüksek standartlı barınaklarda veterinerler gözetiminde hayatlarına devam etmesi sağlanacak. Yeni istihdam alanları oluşturulacak. Esnaf ve çiftçilerimizi desteklemek için bütçe imkanları çerçevesinde projeler geliştirilecek."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fatih Erbakan
        #Yeniden Refah Partisi
        #belediye
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
        TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        ABD'deki Gazze protestoları müdahalelere rağmen sürüyor
        ABD'deki Gazze protestoları müdahalelere rağmen sürüyor
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        Habertürk Anasayfa