Erbakan: Daha önce partimizle ilişiği kesilmiş isimler

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti’ye katılan isimlerin partisinin Ankara il yönetiminde görevli olmadıklarını, partiden daha önce ilişiği kesilmiş isimler olduklarını belirtti.

Erbakan açıklamasında şunları kaydetti: "Bahsi geçen kişiler uzun süre önce partimizle ilişiği kesilmiş ve partimizde görevi bulunmayan birtakım şahıslardan oluşmaktadır. Yeniden Refah Partimiz bugün itibariyle 520 bin üyeyi geçerek üye sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük 3. siyasi partisi konumuna gelmiş, 31 Mart seçimlerinde ise sandıkları patlatarak Ahlaklı Belediyecilik ile değişim yapmaya hazırlanmaktadır. Bizleri algı operasyonlarıyla aşağı çekme derdinde olanlara tavsiyemiz emeklilerin, esnafın, öğrencinin ve ağır ekonomik koşullar altında yaşayan milletimizin derdiyle ilgilenmeleri ve Siyonist İsrail zulmü altında soykırıma maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin derdine derman olmasıdır. Ankara İl Yönetimimiz, eksiksiz bir şekilde görevinin başında Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Suat Kılıç'ın çalışmalarına tam kadro destek vermektedir."

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.