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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Erbaaspor - Serik Belediyespor: 0-6 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Erbaaspor - Serik Belediyespor: 0-6 (MAÇ SONUCU)

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor, 34. ve son hafta maçında konuk olduğu Erbaaspor'u 6-0 mağlup etti. Serik Belediye bu sonuçla sezonu 74 puanla şampiyon tamamladı ve adını 1. Lig'e yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 17:42 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:43
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        Serik Bld. 6 golle şampiyon!
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        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 34 haftalık maratonu Serik Belediyespor şampiyon olarak tamamladı. Antalya temsilcisi, son hafta maçında konuk olduğu Erbaaspor'u 6-0'lık skorla mağlup etti ve 74 puanla şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

        Serik Belediyespor'a zaferi getiren golleri Enes Soy (3), Sefa Narin, Erkan Eyibil ve Cem Ekinci kaydetti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        12’nci dakikada gelişen Serik Belediyesor atağında Gökhan Payal’ın ceza sahası içinde Enes Soy’a yaptığı sert hareket sonrası karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Enes Soy topu filelerle buluşturdu. 1-0

        21’inci dakikada Gökhan Karadeniz’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına kestiği ortada topla buluşan Sefa Narin’in vuruşu ile fark 2’ye yükseldi: 2-0

        24’üncü dakikada Sefa’nın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Enes Soy kalecinin üstünden yaptığı aşırtma vuruşla farkı 3’e yükseltti: 3-0

        35’inci dakikada Erbaaspor savunmasından seken top Enes Soy’un önünde kaldı. Enes’in vuruşunda top filelerle buluştu: 4-0

        Karşılaşmanın ilk yarısı 4-0 sona erdi.

        77’nci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Oğuz Han Aynaoğlu’nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Onurcan Güler’in sert şutu savunmadan döndü.

        81’inci dakikada hızlı gelişen Serik atağında Selim Dilli’nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Erkan Eyibil’in vuruşu filelerle buluştu: 5-0

        89’uncu dakikada gelişen Serik atağında Erkan Eyibil’in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Cem’in vuruşu filelerle buluştu: 6-0

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