'Er Ryan'ı Kurtarmak filmine ilham veren Niland kardeşlerin gerçek hikayesi
Er Ryan'ı Kurtarmak filmini bilir misiniz? Peki ünlü yönetmen Steven Spielberg'ün kült filmi Er Ryan'ı Kurtarmak filminin gerçek bir hikayeden esinlenerek çekildiğinden haberiniz var mı? İşte 'Er Ryan'ı Kurtarmak filmine konu olan Niland kardeşlerin tarihe not düşülen hüzünlü ve gerçek hikayesi
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Steven Spielberg'ün Er Ryan'ı Kurtarmak filmi, İkinci Dünya Savaşı'nda ailesinin içinde sağ kalan tek çocuk Er Ryan'ın sağ sağlim eve ulaştırılmaya çalışılmasının hikayesini anlatır. Filmde işlenen bu konu gerçek hayatta da yaşandı. Filme konu olan kardeşler gerçek hayatta Niland kardeşler olarak biliniyor.
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Edward, Preston, Robert ve Frederick; II. Dünya Savaşı sırasında orduda olan New Yorklu dört kardeşti. Teğmen Preston Thomas Niland, 7 Haziran 1944 yılında Normandiya'daki Crisbecq Bataryası'nda çatışmada hayatını kaybetti.
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Diğer kardeş Robert Joseph (Bob) Niland ise 6 Haziran 1944 yılında yine Normandiya'da çatışmada, Çavuş James Kelly ile birlikte bir Alman ilerlemesini durdurmak istedi. Ancak hayatta kalmayı başaramadı ve öldürüldü. Berbaer mücadele ettiği Çavuş James Kelly ise hayatta kalmayı başardı.
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Kardeşlerin diğeri Edward Niland ise Japonlar tarafından yakalandı. Edward, Burma ormanlarına paraşütle atlamayı denedi ancak başarılı olamadı. Ne kadar kaçmayı edenmiş olsa da Japonlar onu yakaladı ve Burma'daki bir savaş esiri kampına götürdü. Edward'dan haber alınmayaınca onun da öldüğü düşünüldü.
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Bu iki kardeşin ölümü diğer kardeşinin de kaybolması ancak öldü sanılması kısa sürede her yerde konuşmaya başladı. ABD devleti devreye girdi. Aileye çocuklarından üçünün öldüğünü haber verdi. Dördüncü kardeş Frederick William "Fritz" Niland, diğer kardeşlerinin öldüğünden habersizdi.
Öyle ki annesine bir mektup gönderip savaşta övüneceği çok fazla hikaye yaşadığını söylüyordu: Eve döndüğümde babamın İspanya-Amerika Savaşı hikayeleri arka planda kalacak.
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ABD, ailenin hayatta kalan tek çocuğu Fritz'i eve getirmek için düğmeye bastı. 501. Alayın papazı olan Peder Francis Sampson'ı Fritz'i bulup eve götürmesi için görevlendirdi. Kardeşi Bob'u görmek için 82. Hava İndirme Tümeni'ne gitmişti ancak karşılaştığın şey Bob değil, Bob'un ölüm haberi oldu.
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Fritz, rahip Sampson'ın yardımları sayesinde cepheden çıkarıldı ve İngiltere'ye gönderildi. İngiltere'den sonraki durağı yeniden New York oldu ve savaş bitene kadar askeri görevine New York'ta milletvekili olarak devam etti.
Niland ailesi yaşadığı bu acılı deneyimin yasını tutarken birden Edward'ın aslında ölmediğini, Burma'da bir kampta tutulduğunu öğrendiler. Söz konusu kamp kurtarıldıktan sonra öldü zannedilen diğer Niland kardeş eve doğru yola çıktı...
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Niland kardeşlerden Edward ve Fritz, kalan ömürlerini beraber geçirdiler. Er Ryan'ı Kurtarmak filminin aksine onların hikayesi biraz daha mutlu ilerledi. Niland kardeşlerin savaşta farklı birliklerde savaşmasının da kötü bir deneyimle ilgili var... Aslında yetkililer daha önce kardeşlerin beraber çalışmasına karşı çıkmıyordu ama Sullivan kardeşlerin hikayesi bu kararı değiştirdi.
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ABD eyaletlerinden biri olan lowa eyaletinden 4 kardeş, yine II. Dünya Savaşı'nda, ABD Donanması'nda mücadele eden Juneau kruvazöründe görev yapıyorlardı. Kardeşlerin donanmaya katılırken tek isteği ayrılmamak ve beraber savaşmaktı. Yetkililer onların bu isteğinde bir sakınca görmemiş ve hepsinin Juneau'da olmasına izin vermişti.
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Guadalcanal Muharebesi devam ederken 13 Kasım 1942'de Juneau kruvazörü bir Japon denizaltısı tarafından vuruldu. Bu olaydan sonra yetkililer savaşa katılan kardeşleri bir arada tutmamak üzerine bir prensip belirledi. Ve Niland kardelerin savaşta farklı birliklerde yer alması da böyle mümkün oldu.